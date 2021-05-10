الوضع مهدد بالانفجار والتوسع ..بعد إشعال 6 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية والجيش الصهيوني يعزز وجودة على الحدود مع غزة

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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اندلعت في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة 6 حرائق، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن 6 حرائق اندلعت في عدد من المستوطنات منذ صباح اليوم الاثنين.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تعزيز قواته المنتشرة على حدود قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "وفقا لتقييم الوضع في جيش الدفاع الإسرائيلي، تقرر تعزيز فرقة غزة (المسؤولة عن تأمين الحدود) بقوات إضافية".

من جهتها، قالت قناة "كان" الرسمية إن قرار الجيش تعزيز قواته قرب غزة جاء على خلفية إطلاق 3 صواريخ تجاه إسرائيل مساء أمس، ورابع في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

ورد الجيش الإسرائيلي، أمس، بقصف مدفعي لأهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.

وخلال اليومين الأخيرين، تزايدت التوترات على حدود قطاع غزة، حيث بدأ فلسطينيون في إشعال الإطارات وإلقاء المتفجرات باتجاه السياج الحدودي "ضمن فعاليات الإرباك الليلي نصرة للقدس والأقصى".

ومنذ بداية شهر رمضان الجاري، تشهد مدينة القدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى ومنطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح"