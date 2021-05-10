أسرة سمير غانم تكشف ما حقيقة الأخبار عن دخولة في غيبوبة وتوجه رسالة إلى الإعلاميين الوضع مهدد بالانفجار والتوسع ..بعد إشعال 6 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية والجيش الصهيوني يعزز وجودة على الحدود مع غزة غضب عارم في ريال مدريد بسبب العار الذي حصل أمام أشبيلية حريق ضخم في مستودع أخشاب بمحافظة لحج والخسائر كبيرة ما هو السر في زيت الزيتون الذي يسهم في إطالة العمر إيران تكشف حقيقة علاقاتها مع الإمارات رئيس وزراء إسرائيل يعلق على أحداث الأقصى ويلمح إلى أمر خطير الإمارات تعلن وبشكل مفاجئ تعليق دخول الطيران والقادمين من 4دول في العالم وزير الخارجية التركي في زيارة عاجلة إلى السعودية هي الأولى منذ أزمة خاشقجي قيادي حوثي يدعو إلى الحشد... والأمم المتحدة تحذر من مجاعة
اندلعت في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة 6 حرائق، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن 6 حرائق اندلعت في عدد من المستوطنات منذ صباح اليوم الاثنين.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تعزيز قواته المنتشرة على حدود قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان: "وفقا لتقييم الوضع في جيش الدفاع الإسرائيلي، تقرر تعزيز فرقة غزة (المسؤولة عن تأمين الحدود) بقوات إضافية".
من جهتها، قالت قناة "كان" الرسمية إن قرار الجيش تعزيز قواته قرب غزة جاء على خلفية إطلاق 3 صواريخ تجاه إسرائيل مساء أمس، ورابع في وقت سابق من اليوم الاثنين، سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.
ورد الجيش الإسرائيلي، أمس، بقصف مدفعي لأهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وخلال اليومين الأخيرين، تزايدت التوترات على حدود قطاع غزة، حيث بدأ فلسطينيون في إشعال الإطارات وإلقاء المتفجرات باتجاه السياج الحدودي "ضمن فعاليات الإرباك الليلي نصرة للقدس والأقصى".
ومنذ بداية شهر رمضان الجاري، تشهد مدينة القدس مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى ومنطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح"