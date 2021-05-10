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غضب عارم في ريال مدريد بسبب العار الذي حصل أمام أشبيلية

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 عاشت غرفة ملابس ريال مدريد الإسباني غضبا عارما، بالأمس، بعد قرارات الحكم في مباراتهم مع إشبيلية والتي وصفوها بالـ"ظالمة".

كانت كلمة "عار" تردح بصداها في غرفة ملابس فريق ريال مدريد الإسباني، عقب السقوط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام إشبيلية بملعب ألفريدو دي ستيفانو في أمسية أمس الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني للدرجة الأولى لكرة القدم، معتبرين، بحسب ما أوردته صحيفة "آس"، قرارات الحكم مارتينيز مونويرا، "ظالمة".

وأكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد اللقاء: أنه "لم يقتنع بتفسيرات الحكم"، قائلا: "نحتاج إلى توضيح القواعد التي تنطبق على اليدين".

جدير بالذكر أن ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان فقد فرصة ذهبية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، حيث كان الفوز سيمنحه تصدر البطولة،

والآن أصبح في المركز الثاني برصيد 75 نقطة بالتساوي في نفس عدد النقاط مع غريمه التقليدي برشلونة، وأصبح بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الأول بـ 77 نقطة، ومن جانبه يحتل فريق إشبيلية بقيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 71 نقطة

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