إيران تكشف حقيقة علاقاتها مع الإمارات

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أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، حقيقة علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدة وجود محادثات في هذا الشأن خلال العام الماضي. طهران - سبوتنيك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "لدينا علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أحد شركائنا التجاريين الرئيسيين في المنطقة".
وأكمل: "كانت هناك عدة محادثات خلال العام الماضي بين الطرفين".
ولفت متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى الإمارات بعد عيد الفطر موضوعة على جدول أعمال الخارجية الإيرانية، قائلا: "وعندما تكون الأجواء مناسبة بعد عيد الفطر ستتم هذه الزيارة