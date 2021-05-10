الإمارات تعلن وبشكل مفاجئ تعليق دخول الطيران والقادمين من 4دول في العالم

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، اليوم الاثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقالت الهيئتان في بيان: "يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات"، وفقا لـ "رويترز" وكانت الإمارات قد أعلنت، الشهر الماضي، حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس الشديدة العدوى إلى البلاد.