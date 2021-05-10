وزير الخارجية التركي في زيارة عاجلة إلى السعودية هي الأولى منذ أزمة خاشقجي

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يبدأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى السعودية تستمر يومين، في أحدث إشارة حول التقارب بين البلدين. أنطاكيا- سبوتنيك.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتضب أن تشاووش أوغلو سوف يبدأ زيارة اليوم إلى السعودية وتستمر لمدة يومين "لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية" مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى للوكالة: "بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا"، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا قواتها.
وأعلنت الرئاسة التركية، يوم الثلاثاء الماضي، إجراء مباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، في نهاية الشهر الماضي، إن أنقرة ستبحث مع السعودية سبل إصلاح العلاقة بأجندة أكثر إيجابية، مضيفا أنه يأمل في إمكانية رفع المقاطعة، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.
وفي تغيير ملحوظ في الخطاب التركي، رحب قالن بالمحاكمة في المملكة العربية السعودية التي قضت العام الماضي بسجن ثمانية أشخاص لمدة تتراوح بين 7 و20 عاما بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول