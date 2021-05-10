سباق محموم بين الشركات والدول.. إليك كل السيارات الكهربائية التي سنراها خلال 5 سنوات

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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السيارات الكهربائية هي المستقبل، وتكنولوجيا صناعة هذه المركبات في تطور مستمر، ومن المتوقع أن يصل الطلب على سوق السيارات الكهربائية العالمي إلى 1.212 مليار دولار بحلول عام 2027.

ويعود السبب في هذا النمو الهائل إلى تسابق الدول وكبرى شركات صناعة السيارات في العالم من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل وأكثر ديمومة من سابقاتها، ولا يقتصر الأمر على طراز واحد فكل شركة تعلن عن نيتها إنتاج أنواع مختلفة من هذه المركبات.

فشركة شيفروليت مثلا أعلنت نيتها إنتاج 30 نوعا مختلفا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، أما شركة هيونداي فتعهدت بتصنيع 23 نوعا جديدا من هذه السيارات خلال نفس الفترة، وكذلك فعلت شركتا مرسيدس وتويوتا وبقية الشركات التي تخوض سباقا محموما من أجل كسب أسواق المستقبل.

بل إن هناك شركات جديدة ناشئة مثل رفيان وبايتون تدخل السوق كل يوم، وتعمل على تطوير سياراتها الكهربائية الخاصة، ولم لا؟ فالسوق واعد جدا، والسباق نحو المستقبل لا يتوقف أبدا.

وقد رصد موقع "كار آند درايفر" (car and driver) قائمة بكل السيارات الكهربائية التي يتوقع رؤيتها على طرقات العالم في السنوات الخمس القادمة، ومنها سيارات باذخة وغالية الثمن يصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من 3 ملايين دولار، ومنها سيارات "شعبية" سيكون ثمنها في المتناول.

أسبارك الخارقة (Aspark Owl)

تعتبر سيارة أسبارك الخارقة الأولى من نوعها التي يعد بها صناع السيارات اليابانية، وستكون السيارة الكهربائية الأغلى في العالم، حيث يصل ثمنها إلى 3.2 ملايين دولار، وسيتم إنتاج 50 سيارة منها فقط.

تحتوي السيارة على 4 محركات كهربائية مع نظام فريد من نوعه لتوجيه عزم الدوران، وبطارية "أيونيك ليثيوم" (lithium-ion) بقدرة 64 كيلواطا بالساعة، وتستطيع السير مسافة 450.62 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتصل سرعتها القصوى إلى 400.73 كيلومتر/الساعة.

أودي إيه 6 إي ترون (Audi A6 e-tron)

تستخدم هذه السيارة محركين كهربائيين بقوة تصل إلى 469 حصانا، وسعة شحن تصل إلى 800 فولت، وتستطيع السير مسافة 643 كيلومتر بالشحنة الواحدة. كما تعمل أودي على إنتاج نوعين آخرين من السيارات الكهربائية ضمن نفس العائلة، وهما متوقعتان مع نهاية هذا العام.

بي إم دبليو آي 4 (BMW i4)

تحتوي على محرك بقوة 530 حصانا، وبطارية قادرة على شحن 80 كيلواطا بالساعة، وتقطع مسافة 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتتميز بسرعة الشحن حيث يمكن شحن 80% من البطارية خلال 35 دقيقة.

بي إم دبليو آي إكس (BMW iX)

من المتوقع أن تكون السيارة الرئيسية من طراز "آي" (i) ضمن المركبات الكهربائية التي تصنعها الشركة، وتبلغ قوة هذه السيارة 500 حصان، وتسير 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها خلال 40 دقيقة.

بولينجر بي1 (Bollinger B1)

تصنعها شركة ناشئة يقع مقرها في ميشيغان بالولايات المتحدة، وتبلغ قوة السيارة 614 حصانا، وتستطيع أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/الساعة خلال 4.5 ثوان، ويبلغ ثمنها 125 ألف دولار. كما تصنع هذه الشركة الطموحة مركبة ثانية هي بولينجر بي2 (Bollinger B2)، تتميز بألواح هيكل قابلة للطي والإزالة لإعطاء المزيد من المساحة أثناء التحميل والنقل، ويبلغ سعرها 125 ألف دولار.

بايتون إم بايت (Byton M-Byte)

دخلت الصين مؤخرا بقوة على خط صناعة السيارات الكهربائية، حيث تم عرض نموذج لسيارة كهربائية من إنتاج شركة بايتون الصينية الناشئة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، واعتبرها المراقبون طليعة ما يتوقع أن يكون طوفانا من السيارات الكهربائية الصينية.

يتوقع أن تطرح سيارة "بايتون إم بايت" في الأسواق خلال هذا العام بسعر 45 ألف دولار، وتحتوي على محرك بقوة 272 حصانا، وبطارية بسعة 72 كيلواطا بالساعة، وتسير 224 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وهناك نوع ثان من السيارة بقوة دفع رباعي تصل إلى 408 أحصنة، وبطارية بسعة 95 كيلواطا بالساعة، وتسير 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

كاديلاك لايريك (Cadillac Lyriq)

أول سيارة كهربائية تنتجها كاديلاك، وسيتم صنع طرازين منها: الأول بمحرك كهربائي واحد، والثاني بمحركين. وتسير أكثر من 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وستحتوي على بطارية ليثيوم بسعة 100 كيلواط بالساعة مع معيار للشحن السريع، وشاشة عملاقة مقاسها 33 بوصة.

وتعمل الشركة على تصنيع سيارة أخرى باسم كاديلاك سيلتيك (Cadillac Celestiq)، وتتميز بسقف زجاجي ذكي يتكون من 4 لوحات يمكن من خلاله تغيير مستوى الشفافية على كل راكب، وتقطع أكثر من 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وسيصل ثمنها إلى 100 ألف دولار عند طرحها في الأسواق عام 2025.

كانو بيك أب (Canoo Pickup Truck)

"كانو" هي شركة أميركية ناشئة لصناعة السيارت الكهربائية، وتعمل الآن على تصنيع شاحنة "بيك أب" كهربائية صغيرة بقوة 600 حصان، وتسير 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وهي أصغر من فئة سيارات البيك أب المتوسطة الحجم الدارجة في الأسواق حاليا.

شيفروليت سيلفيرادو (Chevrolet Silverado)

من المتوقع أن تكون هذه السيارة الكهربائية بالكامل فخر صناعات الشركة، حيث يتم تصنيعها باستخدام بطارية ليثيوم متطورة.

وتقطع سيلفيرادو أكثر من 643 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وأعلنت شيفروليت أنها تخطط لإنتاج أنواع متعددة من هذه السيارة بما فيها شاحنات النقل، ولم تعلن حتى الآن عن موعد بدء الإنتاج، لكنها إذا كانت ترغب بالوفاء بتعهداتها في تصنيع 30 مركبة كهربائية جديدة بحلول عام 2025، فعليها البدء في أقرب وقت ممكن.

فورد إف 150 (Ford F-150 Lightning)

تتطلع فورد إلى صنع نسخة كهربائية بالكامل من شاحنة بيك آب إف-150، وتأمل الشركة في أن تكون قوية بما يكفي لجذب عملاء جدد مهتمين بامتلاك سيارة بيك آب قوية خالية من البصمة الكربونية لمحرك البنزين. ومن المتوقع أن يتم البدء ببيع هذه الشاحنة هذا العام، مما يضعها في قلب المعركة عندما تقوم تسلا وجنرال موتورز وبولينجر وأخريات بإخراج شاحناتها الكهربائية. ولم تفصح الشركة حتى الآن عن المواصفات التفصيلية لهذه السيارة.

جنيسيس جي 80 (Genesis Electrified G80)

قد تبدو للوهلة الأولى أنها تشبه أي سيارة أخرى من طراز جي 80، ولكنها ليست كذلك. ومع قلة التفاصيل المعلن عنها، فإننا نعرف أنها تسير نحو 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، ولديها قدرة فائقة على الشحن السريع مع نظام دفع رباعي متكامل، ويتوقع طرحها في الأسواق خلال هذا العام بسعر 45 ألف دولار.

جيمس هامر (GMC Hummer)

من المتوقع إنتاج طرازين من هذه المركبة القوية، الأول كسيارة دفع رباعي، والثاني مركبة شحن (بيك أب). وستحتوي على 3 محركات بقوة ألف حصان، مع عزم دوران غير اعتيادي يصل إلى 11.5 ألف رطل لكل قدم، وستحتوي أيضا على ألواح سقف قابلة للإزالة، ويتوقع طرحها في الأسواق هذا العام بسعر 112 ألف دولار.

بي إم دبليو إيه 4 (مواقع التواصل)

هيونداي أيونيك 5 (Hyundai Ioniq 5)

إنتاج جديد من شركة هونداي لسيارة كهربائية بالكامل، وذلك ضمن جهودها لإنتاج 23 نوعا جديدا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وتتميز السيارة الجديدة بقدرة شحن سريعة قادرة على شحن 80% من بطارية السيارة خلال 18 دقيقة، ويتوقع أن تسير هذه السيارة 290 ميلا بالشحنة الواحدة.

جيب رانغلر ماغنيتو إي في (Jeep Wrangler Magneto EV)

تبدو السيارة للنظرة الأولى تشبه سيارة رانغلر الاعتيادية، ولكن من الداخل تختلف الأمور، حيث تضم السيارة 4 حزم من البطاريات بقوة تصل إلى 482.8 حصانا، مع محرك بـ6 سرعات، وتقول الشركة إن محرك السيارة قادر على إعادة انتاج الطاقة عند استخدام القابض (the clutch) لمنع تعطل سرعة الدوران ومساعدة البطاريات على الشحن.

كيا إي في 6 (Kia EV6)

هي واحدة من 11 سيارة كهربائية جديدة تنوي شركة كيا إنتاجها بحلول عام 2026، ويتوقع أن تصل قوة محركها إلى 215 حصانا، وقادرة على قطع مسافة 290 ميلا بالشحنة الواحدة.

لكزس إي في (Lexus EV SUV)

على الرغم من أن لكزس تأخرت قليلا عن الحفلة، فإن العلامة التجارية الفاخرة عرضت نموذجا أوليا لسيارة دفع رباعي من إنتاجها عام 2020، تحتوي على محرك كهربائي بقوة 201 حصان. ويعتقد أن هذه السيارة كانت مجرد اختبار لقدرات الشركة لإنتاج سيارة كهربائية تتمتع بالأناقة وقادرة على المنافسة، ويتوقع المراقبون أن النتيجة ستكون سيارة كهربائية صغيرة تشبه سيارة ليكزس إن إكس (Lexus NX) المعروفة.

لوردستون إندورانس (Lordstown Endurance)

تم الإعلان عن بدء إنتاج هذه الشاحنة بنفس الوقت الذي أعلنت فيه شركة تسلا عن إنتاج شاحنتها "تيسلا سايبرترك"، وهي أول سيارة كهربائية تصنعها لوردستون، ولم تعلن الشركة عن تفاصيل كثيرة حولها، لكنها ستحتوي على محرك محوري رباعي الدفع، وستقطع مسافة 250 ميلا بالشحنة الواحدة، وسيبلغ سعرها عند طرحها في الأسواق 52 ألف دولار.

لوتس إيفيجا (Lotus Evija)

سيارة رياضية جبارة ذات دفع رباعي بقوة تصل إلى 1972 حصانا، ويمكن شحن 80% من بطاريتها خلال 12 دقيقة فقط، وأطلقت لوتس على هذا الوحش القادم للحلبات اسم "ايفيجا" (Evija)، وأعلنت الشركة أنها لن تصنع سوى 130 سيارة منها، وستطرحها للبيع في نهاية هذا العام بسعر 2.1 مليون دولار للسيارة الواحدة.

لوسيد إير (Lucid Air)

أعلنت هذه الشركة الناشئة في كاليفورنيا أنها ستصنع سيارة كهربائية ذات 4 أبواب تنافس تسلا في عام 2016، لكن مضى الوقت ولم تصنع السيارة الموعودة، ولكن الشركة تلقت في العام الماضي تمويلا بقيمة مليار دولار من السعودية، وبدأت بالعمل من جديد، ويتوقع أن تنطلق سيارة لوسيد على الطرقات مع نهاية هذا العام. وتحتوي السيارة على محرك بقوة 480 حصانا، وتقطع 643 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وسيبلغ سعرها 77 ألف دولار.

مازدا إم إكس 30 (Mazda MX-30)

أول سيارة كهربائية بالكامل من مازدا، وتحتوي على بطارية صغيرة بسعة 35.5 كيلواط بالساعة، ومحرك بقوة 144 حصانا، وتقطع مسافة تعتبر قصيرة مقارنة بالسيارات الأخرى، حيث تسير 124 ميلا بالشحنة الواحدة فقط.

مجموعة سيارات مرسيدس بنز عائلة "إي كيو" (Mercedes-Benz EQ)

تعمل مرسيدس على إطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، وقد أطلقت على هذه العائلة اسم "إي كيو" (EQ)، وأولى هذه السيارات هي مرسيدس بنز إي كيو إيه (EQA)، وهي أصغر سيارات هذه العائلة بقوة 187 حصانا، وتقطع مسافة 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، ويصل ثمنها إلى 57 ألف دولار.

السيارة الثانية هي مرسيدس بنز إي كيو بي (EQB)، وتمتلك محركا بقوة 221 حصانا، وتقطع مسافة 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

والسيارة الثالثة هي مرسيدس بنز إي كيو سي (EQC)، وتقطع مسافة 300 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتحتوي على محركين كهربائيين، وتصل إلى سرعة 100 كيلومتر/الساعة من نقطة الصفر خلال 4.9 ثوان.

أما الطراز الرابع فهي سيارة مرسيدس بنز إي كيو إي (EQE)، وتسير مسافة 482.8 ميلا بالشحنة الواحدة، ولا يوجد الكثير من المعلومات عنها حتى الآن.

والطراز الخامس من هذه العائلة الفريدة هي سيارة مرسيدس بنز إي كيو إس (EQS)، وهي أقوى من سابقاتها، وتملك محركا بقوة 516 حصانا، ومن المتوقع طرحها بالأسواق في نهاية 2021.

النوع السادس والأخير من هذه العائلة هي سيارة مرسيدس بنز إي كيو جي (EQG)، وهي سيارة ذات دفع رباعي، ولا تتوفر معلومات كثيرة عنها أيضا، لكن من المتوقع طرحها في الأسواق عام 2022.

نيسان أريا (Nissan Ariya)

نيسان أريا هي ثاني سيارة كهربائية بالكامل من نيسان بعد سيارتها الشهيرة نيسان ليف، وهي أقوى بكثير من سابقتها بمحرك تصل قوته إلى 389 حصانا، وتقطع مسافة 482 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وستطرح في الأسواق عام 2021 بسعر 40 ألف دولار.

بنينفارينا باتيستا (Pininfarina Battista)

سيارة كهربائية خارقة بقوة 1873 حصانا، وتستطيع الوصول إلى 186 ميلا/الساعة في أقل من 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 217 ميلا في الساعة، ويصل ثمنها إلى مليوني دولار.

أودي إيه 6 آي ترون (مواقع التواصل)

بورش ماكان (Porsche Macan EV)

أعلنت بورش مؤخرا أن الجيل القادم من سيارة ماكان كروس أوفر سيصبح كهربائيا بالكامل، وتعتمد سيارة بورش ماكان الجديدة على منصة كهربائية متطورة (PPE)، وتم تطويرها بالاشتراك مع شركة أودي. وتخطط بورش لبدء إنتاج السيارة عام 2022.

سيارات تويوتا وسوبارو الكهربائية (Subaru and Toyota Future EVs)

تخطط شركتا تويوتا وسوبارو لإنتاج زوج من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المتوسطة والكبيرة الحجم، بالاعتماد على نفس التقنية التي تم تطويرها بينهما، ومن المتوقع طرح هاتين السيارتين في الأسواق مع نهاية 2021.

ووعدت شركة تويوتا بإنتاج عدد كبير من السيارات الكهربائية حتى عام 2025، وقد أعلنت مؤخرا عن طراز جديد يدعى "تويوتا بي زد 4 إكس" (Toyota bZ4X) حيث ستنتج 7 أنواع من هذه العائلة.

تسلا سايبر ترك (Tesla Cybertruck)

مركبة ضخمة تزن حوالي 9 آلاف رطل من الحديد الصلب، وفور الإعلان عنها سجل أكثر من 200 ألف شخص بالعالم لشرائها، تسير مسافة 482.8 كيلومترا بالشحنة الواحدة، ويصل ثمنها إلى 40 ألف دولار.

وتخطط تسلا لإنتاج سيارة أخرى من طراز "تسلا رودستر" (Tesla Roadster)، وتستطيع هذه السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الصفر خلال 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 482.8 كيلومترا/الساعة، ويتوقع أن يصل ثمنها إلى 200 ألف دولار.

فوكس فاغن آي دي (Volkswagen I.D. Buzz)

هذه هي المركبة الكهربائية الثانية من فوكس فاغن، وسيتم إطلاقها عام 2023، وهي تشبه المايكروباص الذي كانت تنتجه الشركة في ستينيات القرن الماضي، وتأمل الشركة في أن تجذب هذه المركبة قلوب الناس في شتى أنحاء العالم. كما تعمل الشركة على إنتاج سيارة أخرى من طراز "سبيس فيزن" (Space Vizzion)، ويتوقع أن تقطع مسافة 482 كيلومترا بالشحنة، وسيتم طرحها في الأسواق عام 2022.