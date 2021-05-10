إصابة 7 مدنين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على حيٍّ سكني بمدينة مأرب

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 591

أصيب 7 مدنيين في محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، صباح الاثنين 10 مايو/أيار، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة المزدحمة بالسكان والنازحين.

وبحسب وكالة الانباء الرسمية "سبأ" فإن مليشيا الحوثي قصفت عند الساعة الـ12 ونصف بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين، حياً سكنياً وسط مدينة مأرب بصاروخ بالستي.

وأضاف المصدر أن الهجوم، "أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وهذا الصاروخ هو الخامس الذي تطلقه مليشيا الحوثيين باتجاه مدينة مأرب المزدحمة بالسكان والنازحين في أقل من أسبوع، حيث استهدفت الجماعة المدينة بنحو 4 صواريخ منذ يوم الخميس، سقطت اغلبها في مناطق صحراوية أو في شوارع رئيسية دون تسجيل أي خسارة في الارواح.

وصعدت المليشيا هجماتها الصاروخية وبالطيران المسير على محافظة مأرب والأراضي السعودية، بالتزامن مع شن هجمات هي الاعنف على جبهات المحافظة منذ فبراير الماضي.

وتسعى الميليشيا المدعومة من إيران، التي رفضت جهود السلام، للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والتي تحتضن أكثر من مليوني نازح، دون الالتفات إلى حجم خسائرها وما يترتب على هجماتها من خسائر كبيرة في صفوف المدنيين والنازحين.