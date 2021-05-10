«الحوثيون» يستهدفون حيا سكنيا وسط مدينة «مأرب» بصاروخ باليستي

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصيب سبعة مدنيين مساء اليوم الأحد بمدينة مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي بإن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عنه سقوط سبعة مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به المليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام ..مؤكدا استمرار المليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.