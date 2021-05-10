إصابة 7 مدنين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على حيٍّ سكني بمدينة مأرب «الحوثيون» يستهدفون حيا سكنيا وسط مدينة «مأرب» بصاروخ باليستي مليشيا الحوثي تنصب 3 منصات إطلاق صواريخ باليستية في محيط العاصمة صنعاء.. تعرف على مواقعها مواد غذائية لاستعادة وظيفة الأمعاء رقائق إلكترونية قد ترفع شحن بطاريتك لأربعة أيام «الحـوثي»يغرق في مستنقع الموت والهزائم ...ضربة موجعة يتلقاها «الحوثيين» من «الجيش» اليوم بـ أطراف «مـأرب» استجابة لدعوة ”العرادة“.. ”محور إب“ يعلن “النفير“ ويدشن ”التعبئة العامة“ لإسناد المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي ”الندى“ تستعد لإطلاق الموسم السابع من ”جعالة عيد“ وفاة إعلامي رياضي سعودي شهير الأحزاب اليمنية تعلن موقف موحد من ”جرائم اسرائيل“ في القدس الشريف والبرلمان يؤكد: ”ستظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين رغم اختراقات التطبيع“
أصيب سبعة مدنيين مساء اليوم الأحد بمدينة مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي بإن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حيا سكنيا وسط مدينة مأرب بصاروخ بالستي، أسفر عنه سقوط سبعة مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به المليشيات مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام ..مؤكدا استمرار المليشيات في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.