مليشيا الحوثي تنصب 3 منصات إطلاق صواريخ باليستية في محيط العاصمة صنعاء.. تعرف على مواقعها

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر محلية، الاثنين 10 مايو/أيار، ان ميليشيا الحوثي الانقلابية قامت بنصب منصات إطلاق صواريخ باليستية في محيط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المصادر ان المنصات تركزت في ثلاث مناطق جبلية، حيث تم نصب منصات في جبل "بريرا"، ومنطقة "العايدي العروش"، ومنطقة "حضر خولان"، وهي قرى صغيرة موزعة في مديريتَي “خولان" و"بني حشيش".

وتواصل مليشيا الحوثي، استهداف مدينة مأرب الأهلة بالسكان بالصواريخ البالستية، كما تشن بشكل مستمر هجمات جوية على الأراضي السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.