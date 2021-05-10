إصابة 7 مدنين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على حيٍّ سكني بمدينة مأرب «الحوثيون» يستهدفون حيا سكنيا وسط مدينة «مأرب» بصاروخ باليستي مليشيا الحوثي تنصب 3 منصات إطلاق صواريخ باليستية في محيط العاصمة صنعاء.. تعرف على مواقعها مواد غذائية لاستعادة وظيفة الأمعاء رقائق إلكترونية قد ترفع شحن بطاريتك لأربعة أيام «الحـوثي»يغرق في مستنقع الموت والهزائم ...ضربة موجعة يتلقاها «الحوثيين» من «الجيش» اليوم بـ أطراف «مـأرب» استجابة لدعوة ”العرادة“.. ”محور إب“ يعلن “النفير“ ويدشن ”التعبئة العامة“ لإسناد المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي ”الندى“ تستعد لإطلاق الموسم السابع من ”جعالة عيد“ وفاة إعلامي رياضي سعودي شهير الأحزاب اليمنية تعلن موقف موحد من ”جرائم اسرائيل“ في القدس الشريف والبرلمان يؤكد: ”ستظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين رغم اختراقات التطبيع“
قالت مصادر محلية، الاثنين 10 مايو/أيار، ان ميليشيا الحوثي الانقلابية قامت بنصب منصات إطلاق صواريخ باليستية في محيط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت المصادر ان المنصات تركزت في ثلاث مناطق جبلية، حيث تم نصب منصات في جبل "بريرا"، ومنطقة "العايدي العروش"، ومنطقة "حضر خولان"، وهي قرى صغيرة موزعة في مديريتَي “خولان" و"بني حشيش".
وتواصل مليشيا الحوثي، استهداف مدينة مأرب الأهلة بالسكان بالصواريخ البالستية، كما تشن بشكل مستمر هجمات جوية على الأراضي السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.