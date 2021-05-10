«الحـوثي»يغرق في مستنقع الموت والهزائم ...ضربة موجعة يتلقاها «الحوثيين» من «الجيش» اليوم بـ أطراف «مـأرب»

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نفّذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مارب، وكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :، إن أبطال الجيش الوطني رصدوا تحركات معادية في جبهة المشجح وأعدّوا كمينًا نوعياً نتج عنه مصرع وجرح العديد من عناصر المليشيا الحوثية وخسائر أخرى كبيرة في العتاد.
وأضاف أن أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة عناصر المليشيا، فيما دمّرت مدفعية الجيش 2 أطقم وسقوط من على متنها بين قتيل وجريح.
وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات لمليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الأطقم ومصرع جميع من كانوا عليها.