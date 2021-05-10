”الندى“ تستعد لإطلاق الموسم السابع من ”جعالة عيد“

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعلنت قيادة شركة "الندى للإعلان والإنتاج الفني“ انها بصدد اطلاق الموسم السابع من البرنامج الإذاعي “جعالة عيد”، بعد النجاح الكبير الذي حققته عبر إنتاجها لعدد من البرامج الإذاعية وفي مقدمتها المسلسل الإذاعي أسرار غامضة.

وأكد رئيس مجلس ادارة ”الندى للإعلان والإنتاج الفني“، عماد الرباش ان الشركة قامت بإنتاج عدد من البرامج والمواد الإذاعية في مقدمتها المسلسل الإذاعي "اسرار غامضة" بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما اليمنية ، الى جانب برامج “مطبخ البيت ، صحتك مع الندى ” بُثت عبر عدد من الإذاعات المحلية اليمنية ،والبرنامج المسابقاتي "ابواب صنعاء".

واوضح الرباش انه وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذا البرامج تستعد "الندى" لإطلاق الموسم السابع من برنامج “جعالة عيد” الذي يُبث عبر اثير الإذاعة المجتمعية "يمن تايمز" وهو فكرة واعداد الاعلامية رفيدا احمد من موسمه الأول وحتى السابع.

واضاف رئيس مجلس ادارة الندى للإعلان والإنتاج الفني ان فقرات برنامج جعالة عيد ستتضمن مفاجئات للمستمعين وهدايا كبيرة بدون مسابقة او سحب، حيث سيحصل المتصل الواحد على العديد من الهدايا .

وسينطلق البرنامج في الأول من عيد الفطر المبارك من الساعة الـ 10.00 وحتى الـ 11.00 صباحاً عبر اثير اذاعة يمن تايمز 91.9 ومن المتوقع ان يحظى بمتابعة جماهيرية عالية أسوة بالبرامج الإذاعية التي تنتجها الندى للإعلان.