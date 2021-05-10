”الندى“ تستعد لإطلاق الموسم السابع من ”جعالة عيد“ وفاة إعلامي رياضي سعودي شهير الأحزاب اليمنية تعلن موقف موحد من ”جرائم اسرائيل“ في القدس الشريف والبرلمان يؤكد: ”ستظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين رغم اختراقات التطبيع“ فيما البرلمان يستجوبه.. ظريف يواصل فضح نظام إيران من الداخل ويفجر مفاجأة جديدة عن قاسم سليماني الخدمة المدنية تحدد موعد بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر التحقيقات الأمريكية الأولية تكشف مصدر شحنة السلاح الكبيرة التي كانت في طريقها للحوثيين إعلان هام من وزارة الحج السعودية حول إقامة شعيرة الحج هذا العام بين نفي حكومة طهران وإقرار الحرس الثوري.. خفايا إرسال إيران مرتزقة سوريين لدعم الحوثيين والطريقة غير المتوقعة التي هربتهم بها الى اليمن الصين تعلن أخيرا سقوط صاروخها الضخم التائه في الفضاء.. شاهد صورة توضيحية للصاروخ آلاف الأسلحة المحظورة والمختلفة.. تفاصيل وصور لعملية ضبط أحد أكبر شحنات الأسلحة المهربة للحوثيين من إيران وكيف تم اكتشافها وأين؟
توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري السبت وذلك بعد أن اختتم الجمعة آخر حلقة شارك فيها من برنامج "الدوري مع وليد" وعلق على فوز الهلال أمام الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي.
ونعى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في "تويتر" عادل التويجري الذي توفي نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاما، وفقا لصحيفة "الرياض". خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له وسما بعنوان "عادل التويجري" عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر.
وعمل ناقدا رياضيا في برنامج "أكشن يا دوري"، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي. وكتب التويجري في العديد من الصحف مثل صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية.