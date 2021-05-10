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وفاة إعلامي رياضي سعودي شهير

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات
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توفي الإعلامي الرياضي السعودي عادل التويجري السبت وذلك بعد أن اختتم الجمعة آخر حلقة شارك فيها من برنامج "الدوري مع وليد" وعلق على فوز الهلال أمام الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي.

ونعى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في "تويتر" عادل التويجري الذي توفي نتيجة سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاما، وفقا لصحيفة "الرياض". خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له وسما بعنوان "عادل التويجري" عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر.

وعمل ناقدا رياضيا في برنامج "أكشن يا دوري"، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي. وكتب التويجري في العديد من الصحف مثل صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية.

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