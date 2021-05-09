الخدمة المدنية تحدد موعد بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر

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حددت وزارة الخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن، موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.
وقالت في بيان اليوم الأحد أن إجازة عيدالفطر المبارك تبدا من 29 رمضان وحتى الثالث من شوال، ولكون الإجازة يتداخل معها يومي الإجازة الرسمية(الجمعة والسبت) فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم السادس من شوال.