تحذيرات مخيفة من تناول زيت السمك على القلب

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حذرت دراسة جديدة من أثر جانبي مخيف من تناول مكملات زيت السمك "أوميغا 3"، الذي يملك العديد من الفوائد الصحية.
ووجدت الدراسة الصادرة عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ونشرت في المجلة الأوروبية للقلب، أن زيت السمك من الممكن أن يزيد من خطر الإصابة باضطراب معين في ضربات القلب.
وذكرت الدراسة: "على الرغم من أن المكمل الغذائي قد يكون أو لا يكون قادرا على المساعدة في الوقاية من أمراض القلب، كما تشير بعض الأبحاث، إلا أنه يأتي مع مخاطره الخاصة، وعلى وجه التحديد يمكن أن يؤدي إلى الرجفان الأذيني".
والرجفان الأذيني هو حالة يكون فيها القلب ينبض بشكل غير منتظم، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية خمس مرات، كما أنه قد يعرّض صاحبه لخطر الإصابة بجلطات الدم وفشل القلب ومشاكل القلب الأخرى.
كما كشفت الدراسة الجديدة أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية يمكن أن تزيد بشكل خاص من خطر تطور الرجفان الأذيني لأولئك الذين كانوا بالفعل معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.