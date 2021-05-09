أيمن زيدان يكشف عن فاجعة كسرت مهجة قلبة قبل 10أعوام

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كشف النجم السوري الكبير، أيمن زيدان، عن فاجعة كبيرة حلت به قبل 10 سنوات كسرت قلبه وغيرت مجرى حياته إلى الأبد.
شارك الفنان السوري أيمن زيدان صاحب شخصية "بطل من هذا الزمان" وقائد "يوميات مدير عام" عن مصيبة حلت به قبل 10 سنوات في منشور له على صفحته الرسمية في "إنستغرام".
وكشف زيدان في منشورة عن قصة وفاة ابنه نوار بعمر 19 عاما، في حادثة لا يعلمها كثير من محبي النجم العربي الذي أضحك الملايين في مسلسل "جميل وهنا".
وقال زيدان في تعليق على صورة ابنه الراحل: "ها هي كلماتي المغمسة بوجع الدنيا أكررها بعد مضي 10سنوات على رحيل نوار، أقحوانة عمري التي عصفت بها ريح الموت العاتية... لا زلت أذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك، ولا زلت أذكر وأنا بجوارك كيف هَوَىَ بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيداً أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبئها في ثنايا روحي المتعبة".
وتابع زيدان متحدثا عن مأساته: "وداعا يا مهجة القلب، خطفك الموت لكنه ظل متربصاً بنا، كم أفتقدك".