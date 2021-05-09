محادثات سعودية وباكستانية وتوقيع اتفاقات تعاون طال انتظارها بين البلدين

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة أمس عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الذي بدأ زيارة رسمية للسعودية.

وعقد الجانبان جلسة محادثات تم فيها التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد عمران خان بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وشهد الأمير محمد بن سلمان توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية. كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي ـ الباكستاني.

وأكد الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط الشيخ طاهر محمود أشرفي أن زيارة عمران خان ستعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين