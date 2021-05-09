اتحاد الكرة المصرية يكشف طلبات النجم الكروي محمد صلاح

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لكرة القدم المصرية السابق، عن "طلبات" اللاعب الدولي محمد صلاح.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم السبت، عن محمد فضل، أن طلبات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كانت "عادية"، مؤكدا أنه نجم كبير ويشرف مصر في الخارج، وأنه تم توفير بعض الأمور التي تتعلق بالتأمين والأمور الشخصية له.

وأوضح فضل أن طلبات النجم المصري منطقية بكل تأكيد، وعلاقته رائعة بزملائه، مشيرا إلى أنه تعامل مع محمد صلاح عن قرب، فهو شخص مهذب ورائع، مشددا على أنه لم يطلب الحصول على شارة القيادة لمنتخب مصر لكرة القدم، وقت تواجده في اللجنة الخماسية لكرة القدم في بلاده.

ويذكر أن اللاعب المصري الدولي في الفريق الإنجليزي، محمد صلاح، قد حصل، أول أمس الخميس، على جائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.

ومن جانبه، وجه اللاعب المصري الدولي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، الشكر للقائمين على جائزة لوريوس للإلهام الرياضي، موضحا أنه "في عالم الرياضة، يمكن استبدال الجميع، باستثناء المشجعين