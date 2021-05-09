الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً جوياً على قطاع غزة وهذه أبرز التطورات

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم على قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية قصفت موقعا عسكريا لحركة حماس جنوبي القطاع، عقب إطلاق الصاروخ في وقت سابق من أمس السبت.

وتم إطلاق الصاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل في ليل السبت، وسط توترات على طول السياج الحدودي لغزة وفي القدس، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، السبت: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات او أضرار".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك