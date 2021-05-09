الرئيس أردوغان يتهم الإتحاد الأوروبي بالعمى الإستراتيحي بشأن انضمام تركيا

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي بـ"العمى الاستراتيجي" وبعدم الالتزام بوعوده بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد، موضحا أن أنقرة متمسكة بموقفها حيال تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد. أنطاكيا - سبوتنيك.

وقال أردوغان في بيان بمناسبة يوم أوروبا ونشره موقع الرئاسة التركية: "متمسكون بموقفنا حيال تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم ازدواجية المعايير والعوائق"، مضيفا أن عضوية تركيا في الاتحاد ستسهم في ازدهار أوروبا بأكملها وسيجعلها فعالة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتابع: "انعدام الرؤية والصبر الاستراتيجي يمثلان العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي"، موضحا أن الاتحاد بحاجة إلى هيكل مؤسسي جديد والنظر في آليات صنع القرار.

وأوضح البيان أن الرئيس التركي أشار إلى أمله في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من "العمى الاستراتيجي"، متابعا "الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بوعوده بشأن عضوية تركيا التي سوف تسهم في ازدهار أوروبا وسيجعلها فعالة على مستوى إقليمي وعالمي