الحكومة اليمنية تعلن رفضها أي خطة سلام ”تؤسس لدولة هشة وعنصرية“ مصرع 45 حوثياً وتدمير 9 آليات في معارك محتدمة بجبهة ”المشجح“ بعد تقرير ”ليندر كينغ“ عن ”جولة مسقط“.. اجتماع أمريكي بـ”واشنطن“ شدد على أهمية إجماع مجلس الأمن الدولي على إنهاء الحرب في اليمن الجيش الامريكي يعلن اصطياد شحنة اسلحة في بحر العرب.. هل كانت في طريقها إلى «الحوثيين» ؟..صور 6 دول عربية أصبحت بمأمن منه... كشف موعد وإحداثيات سقوط الصاروخ الصيني هذه هي مصارف «الزكاة» عند شجرة العنصرية «الحوثية» الدفعة الأولى من المنحة السعودية تصل عدن و”الشماسي“ يؤكد: ”ستخفف من العبء على ميزانية الحكومة وستسهم في استقرار الريال“ ما إمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين الشرعية و«الحوثي»؟..تقرير فيما ”معين عبدالملك“ يكشف سر زيارته.. مجلس الوزراء يعلن تسخير كل امكانياته المتاحة لدعم ”صمود مأرب“ ويكشف عن توجيهات من الرئيس ”هادي“ تخص ”المعركة المصيرية“ تسعون الف مصلى في المسجد الأقصى الليلة ومواجهات دامية بين قوات الجيش الإسرائيلي و الفلسطينيين
أعلن الجيش الوطني، السبت 8 مايو/أيار، مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية في مواجهات وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن قوات الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الحوثية في جبهة ”المشجح“، وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.
وقال أن مدفعية الجيش أعطبت عربة BMB وأربع آليات أخرى ومصرع جميع طاقمها، فيما دمر طيران التحالف أربعة أطقم للحوثيين تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة ذاتها ومصرع كل من على متنها.
كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.
موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن قال، إن المعارك التي دارت في “المشجح“؛ أسفرت عن مصرع 45 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وجرح آخرون.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الجيش أنها نصبت كميناً محكمًا لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي، في جبهة ”الجدافر“ جنوب شرقي محافظة الجوف؛ ما أدى سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير عربتين مدرعتين واثنين أطقم.