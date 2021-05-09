مصرع 45 حوثياً وتدمير 9 آليات في معارك محتدمة بجبهة ”المشجح“

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، السبت 8 مايو/أيار، مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات عسكرية في مواجهات وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن قوات الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للمليشيا الحوثية في جبهة ”المشجح“، وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.



وقال أن مدفعية الجيش أعطبت عربة BMB وأربع آليات أخرى ومصرع جميع طاقمها، فيما دمر طيران التحالف أربعة أطقم للحوثيين تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة ذاتها ومصرع كل من على متنها.



كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.



موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن قال، إن المعارك التي دارت في “المشجح“؛ أسفرت عن مصرع 45 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وجرح آخرون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الجيش أنها نصبت كميناً محكمًا لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي، في جبهة ”الجدافر“ جنوب شرقي محافظة الجوف؛ ما أدى سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير عربتين مدرعتين واثنين أطقم.