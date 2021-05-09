بعد تقرير ”ليندر كينغ“ عن ”جولة مسقط“.. اجتماع أمريكي بـ”واشنطن“ شدد على أهمية إجماع مجلس الأمن الدولي على إنهاء الحرب في اليمن

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، السبت 8 مايو/أيار، ان اجتماع للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليندركينغ" ومبعوثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة "ليندا غرينفيلد"، شدد على أهمية إجماع مجلس الأمن الدولي، على إنهاء الحرب في اليمن.

وبحسب تغريدة نشرها المكتب على ”تويتر“، فقد التقى ”ليندركينغ“ بـ”غرينفيلد“ في العاصمة الامريكية واشنطن، وناقشا المواضيع المتعلقة باليمن، وأكدا على "اهمية ان يقوم مجلس الامن بإنهاء حرب اليمن".

وناقش ”ليندركينغ“ مع مبعوثة بلاده، "المعاناة التي لا داعي لها التي سببها هجوم الحوثيين على مأرب، والذي يتناقض بشكل صارخ مع التزامهم المفترض بتحسين الوضع الإنساني".

ويوم الجمعة، حملت الخارجية الامريكية، جماعة الحوثي مسؤولية إفشال الاجتماعات التي أجراها المبعوث الأممي الى اليمن "مارتن غريفيث"، لمدة أسبوع في مسقط، بهدف التوصل الى اتفاق سلام ينهي الحرب اليمنية، وانتهت دون تحقيق أي تقدم.

وقالت الخارجية في بيان، إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن أضاعت "فرصة كبرى" لإبداء التزام بالسلام برفضها الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة في مسقط، وأكدت أن الحوثيين يساهمون في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بمواصلة الهجوم على مأرب "الأمر الذي يفاقم الأوضاع المتردية لليمنيين النازحين المستضعفين بالفعل"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.