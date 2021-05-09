الجيش الامريكي يعلن اصطياد شحنة اسلحة في بحر العرب.. هل كانت في طريقها إلى «الحوثيين» ؟..صور

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أعلن الجيش الأمريكي، امس السبت، مصادرة شحنة اسلحة ضخمة من مركب شراعي عديم الجنسية في بحر العرب، كأحدث عملية تهريب لمعدات عسكرية.
وعادة ما تصادر القوات الأمريكية شحنات أسلحة في نفس المكان تكون في طريقها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان إن البارجة يو إس إس مونتيري، صادرت شحنة الاسلحة غير المشروعة في المياه الدولية لشمال بحر العرب خلال اليومين الماضيين.
واكتشف الطراد "يو إس إس مونتيري" وفريق الحظر المتقدم لخفر السواحل الأمريكي، الشحنة أثناء صعود روتيني للتحقق من العلم تم إجراؤه في المياه الدولية، وفقًا للقانون الدولي العرفي.
واشتمل مخبأ الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المتقدمة الروسية الصنع، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من نوع 56، ومئات من بنادق رشاشة من طراز PKM، وبنادق قنص وقاذفات صواريخ. كما ضمت مكونات الأسلحة الأخرى مشاهد بصرية متقدمة.
احتاجت مونتيري أكثر من 36 ساعة من المراقبة والتأمين لفرق الصعود الى السفينة المحتجزة.
واضاف البيان: "بعد إزالة جميع البضائع غير المشروعة، تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب، تم تزويد طاقمه بالطعام والماء قبل إطلاق سراحه".