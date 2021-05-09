منظمة دولية تكشف عن ارغام الحوثيين ممثلة يمنية لاختبار كشف عذرية

الأحد 09 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - مارب

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قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الجمعة، إن جماعة الحوثي قد تخضع الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، لاختبار "كشف عذرية قسري".

وأوضحت المنظمة في بيان لها، إن الحمادي 19 سنة، اعتقلت في 20 شباط/ فبراير الماضي، وهي في طريقها إلى جلسة تصوير رفقة فتاتين وشاب.

وأوضحت أن مسلحي الجماعة استجوبوها بطريقة فظة، واعتدوا عليها بالضرب والشتائم وتوجيه الإهانات. والحمادي مولودة لأب يمني وأم إثيوبية، وهي من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وحذّرت المنظمة من أن التوجه لإجراء كشف قسري للعذرية للحمادي، يأتي بعد اعترافها تحت الإكراه على تهم عديدة منها حيازة المخدرات، والدعارة. .وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو لين معلوف في البيان "يتوجب على سلطة الأمر الواقع في اليمن فورا وقف كافة الخطط لاخضاع انتصار الحمادي لاختبار كشف العذرية القسري".

وبحسب معلوف فإن الحمادي تعاقب من قبل سلطات المتمردين الحوثيين "لتحديها الأعراف الاجتماعية للمجتمع الأبوي اليمني الذي يكرس التمييز ضد المرأة". ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح الحمادي فورا من السجن.