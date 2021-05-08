أول اعتراف سعودي بإجراء محادثات مع إيران والهدف منها

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اعترف مسئول بوزارة الخارجية السعودية بإجراء محادثات مع إيران بهدف بحث تخفيف التوتر بالمنطقة.
وأعرب"رائد قرملي" مدير تخطيط السياسات في الخارجية السعودية في حديث لوكالة "رويترز"، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.
وفي منتصف أبريل الماضي نشرت وكالات وصحف عالمية عن مباحثات بين الجانبين بشأن الصراع في اليمن.
وأضاف المسئول نفسه إنه من المبكر التوصل لاستنتاجات في المحادثات مع إيران، ولكنها تهدف لاستكشاف سبل تخفيف التوتر.
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد قال، قبل يومين، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.
ولم يعط الرئيس صالح مزيدا من التفاصيل حول هذه اللقاءات.
يذكر أن هناك توترا كبيرا بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.