النصر يحرز بطولة الشهيد عبد الغني شعلان بمارب

السبت 08 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مارب

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احرز النصر بطولة الشهيد عبدالغني شعلان لكرة القدم للبراعم التي اقامها اكاديمية سبأ الرياضية بالتعاون مع نادي النصر الرياضي .

وسجل صادق اعوج هدف النصر الاول بتسديدة رائعة قبل ان يعادل محمد امين لاجيال النصر ليسجل بكر وليد هدف النصر الثاني من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بتفوق النصر بهدفين على اجيال النصر .

وشهد التكريم امسية رائعة بحضور فرقة انغام سبأ تخللها العديد من الفقرات ابتدأ بقراءة الفاتحة على روح الشهيد وبعدها اكملت اللجنة المنظمة الفعالية التي شهدت حضوراً جماهيرياً وحضر ايضاً اقارب الشهيد شعلان .

وكرمت اكاديمية سبأ الرياضية اقارب الشهيد عبدالغني شعلان الذي قدم روحة فداء لهذا الوطن بتقديم درع الوفاء لاقارب الشهيد ، وايضاً كرم المنظمين والذين ساهموا بنجاح هذة البطولة الرمضانية التي استمرت لما يقارب عشرين يوما بمشاركة ١١ فريقاً من مدينة مأرب

. وتوزعت جوائز البطولة افضل لاعب الزبير المشامي افضل حارس معاذ الشديدة فيما احرز الهداف صادق اعوج واصغر لاعب مبدع بالبطولة عز الدين الجندبي .