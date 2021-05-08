وكيل وزارة الأوقاف: ما ورد في بيان علماء الحوثي تحدث عنه الخميني عام 86

السبت 08 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مارب

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اعتبر وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد طارق غالب القرشي، بيان ما يسمى برابطة علماء اليمن التابعة للحوثيين تأكيدا لحقيقة الحرب التي تستهدف اليمن والمنطقة ومقدسات الأمة تحت شعارات جوفاء ظاهرها محاربة أمريكا وإسرائيل وباطنها استهداف مقدسات الأمة وعقيدتها.

وأكد القرشي في تصريح لـ"الثورة نت" أن بيان مليشيا الحوثي يأتي في سياق العقيدة الإيرانية التي تحدث عنها الهالك الخميني عام 1986 في كتابه تحرير الوسيلة الذي قال فيه بأن أولى مهام مهديهم المنتظر هو تحرير الحرمين، وهذا يؤكد بما لايدع مجال للشك أن الحوثيين فكرة وصناعة إيرانية بحتة.

وقال: "البيان لم يأت بجديد فهذه هي معممة الحوثي منذ زمن على أنصارهم، ومراجعهم وملاليهم في إيران يعلنونها بشكل واضح عن استهدافهم للحرمين الشريفين، وسبق لمليشيا الحوثي وأن أطلقت صواريخ بالستية تريد بها تدمير المسجد الحرام، قبل أن تسقطها دفاعات التحالف".

وتابع: "بعد إفصاح مليشيا الحوثي صراحة عن أن هدفها هو المسجد الحرام بات على المواطنين في المحافظات الخاضعة أن يدركوا أن أي تعاون مع المليشيا سواء بالسلاح أو بالمال أو بالمقاتلين هو مشاركة عملية لهذه الجماعة المجرمة في استهداف مقدسات وعقيدة الأمة يترتب عليها عقوبة الله سبحانه وتعالى حين لاينفع مال ولابنون ولا جاه ولا سلطان".