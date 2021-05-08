الجوف: مجاميع حوثية تقع في كمين محكم والطيران يدمر تعزيزات عسكرية

السبت 08 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 691

نصبت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، كميناً محكمًا لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر جنوبي شرق محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الكمين أسفر عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير عربتين مدرعتين واثنين أطقم ومصرع جميع من على متنها.

إلى ذلك، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة شرق حزم الجوف، وسقوط الكثير من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.