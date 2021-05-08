تحذير رسمي من خطورة منتجين طبين متداولين وتوصية بسحبهما فورا من السوق اليمنية

السبت 08 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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حذرت الهيئة العليا للأدوية بالعاصمة المؤقتة عدن من خطورة استخدام منتجين طبيين متداولين في الأسواق.

وقالت الهيئة قي تعميم لها، إن المنتجين "فيتال هوني" (vital honey) ومنتج "فيتومكس" (vitomax) يحتويان على مادة دوائية غير معلن عليها وهي تاد الافيل (tadalafil).

وأوضحت الهيئة ان مادة التادالافيل الموجودة في المنتجين تؤدى إلى انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويشكل خطورة على المرضى المصابين بأمراض القلب وارتفاع الدهون في الدم وخاصة المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي على النترات.

واوصت الهيئة بسحب المنتجين من السوق وعدم استخدامهما .