توقعات جديدة بمكان وزمان سقوط الصاروخ الصيني «إحداها شمال دولة عربية»

السبت 08 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أفادت وسائل إعلام اليوم السبت بتحديد وجهات جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني التائه، فيما توقع مركز أبحاث أمريكي دخول حطام الصاروخ الغلاف الجوي بحلول صباح الأحد.

وذكر موقع "الغولف" نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية أنها حددت وجهة جديدة محتملة لسقوط حطام الصاروخ ​الصين​ي التائه، فبعد حساب الإحداثيات تم تحديد شمال ​السودان​ كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى، ​في طاجيكستان​ أو ​تركمانستان،​ حوالي منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش.

من جهتها، قالت "مؤسسة الفضاء الجوي" الأمريكية عبر "تويتر" مساء الجمعة إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام "كوردس" التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل أو بعد الساعة 04:19 يوم الأحد بتوقيت غرينتش.

وتشير أحدث توقعات "كوردس" إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

وانطلق الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت أمس الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

الى ذلك حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

وذكرت "روس كوسموس" على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام" اليوم السبت أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم السبت بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

وأشارت الوكالة الفضائية الروسية إلى أن جزءا من مرحلة الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، لكن بعض مكوناته المقاومة للنيران قد تسقط على سطح الأرض.

وأكدت "روس كوسموس" أنها تواصل متابعة مسار المرحلة الخارجية عن السيطرة، لافتة إلى أنها تفقد بشكل مستمر ارتفاعها المداري.

وأوضحت الوكالة أن مؤشري أوج ارتفاع الصاروخ وحضيضه انخفضا خلال الساعات الـ24 الماضية من 267 و156 كيلومترا حتى 218 و146 كيلومترا على التوالي.

اما شبكة سي أن أن الأميركية فنقلت عن مسؤول في وزراة الدفاع توقعات البنتاغون للمكان المحدد الذي من المحتمل أن يسقط فيه الصاروخ الصيني مساء السبت.

وقالت المحطة الأميركية نقلا عن المصدر العسكري إنه من المتوقع أن يسقط الصاروخ الذي أطلقته الصين في مكان غير مأهول في دولة تركمانستان.

وأضافت القناة أن وزارة الدفاع الأميركية توقعت دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي الأرضي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فأن الحطام سيقع بين 23:27 و05:27 فجرا السبت، بتوقيت غرينتش.

وترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

ويأتي توقع وزارة الدفاع الأميركية مخالفا للتوقعات الأوروبية، التي تنبأت وقوع حطام الصاروخ في منطقة البحر المتوسط.

وقام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.