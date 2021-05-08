هيثم شاكر يهاجم حفيد جمال عبدالناصر ويتفاجئ بصور خاصةجداً مكتب الصحة في مأرب بنفذ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بعد تلقيها ضرب قاسية وهزائم في جبهات الكساة المليشيات تستهدف مأرب بصاروخ باليستي الرابع خلال 72 ساعة تصريحات نارية من الرئاسة اليمنية قد تقلب موزين المعركة في مأرب السعودية تعلن موقفها من خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة قطر تحسم موقفها من السلام مع إسرائيل في تصريحات نارية لحمد بن جاسم انفجار الوضع عسكرياً بين السودان وإثيوبيا والجيش السوداني يعلن عن تقدم في منطقة الفشقة ”هوامير النفط“ وخفايا أزمة المشتقات النفطية في صنعاء.. تسابق انقلابي علني على تجارة الوقود في السوق السوداء وكالة تكشف المستور وتؤكد وصول دفعة جديدة من مرتزقة«إيران» إلى قلب «صنعاء»
قالت مصادر محلية أن عدد المطعمين في حملة التحصين الوقائية ضد كوفيد 19التي ينفذها مكتب الصحة العامه والسكان بمحافظة مأرب وإشراف وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل منظمتي اليونسيف والصحه العالميه حتى يوم الخميس 6مايو(5373)شخصا.بنسبة 39%من إجمالي المستهدفين.
وأوضح تقرير غرفة عمليات مكتب الصحه مارب أنه تم تطعيم 2614كادرا صحيا و2759كبار السن و ذوي الأمراض المزمنه. وأشار التقرير أن الحمله والتي تنفذ في 12مديريه ينفذها 116عامل صحي موزعين على 25فريق.
واوضح المصدر أن الحملة تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن من تجاوز أعمارهم 60عاما والاشخاص المصابين بأمراض مزمنه.
ويؤكد مكتب الصحة العامه والسكان استمرار حملة التحصين الوقائية ضد كوفيد 19 في المرافق الصحية في المديريات وتستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك اما عن الحالات المؤكده بفيروس كورونا فقد سجلت محافظة مأرب 104حاله مؤكده أصابتها بفيروس كورونا منذو بداية العام الجاري. ونهيب بجميع الفئات المستهدفة من للقاح كورونا والذي لم يتطعم بسرعة أخذ اللقاح