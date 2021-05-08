مكتب الصحة في مأرب بنفذ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا

السبت 08 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قالت مصادر محلية أن عدد المطعمين في حملة التحصين الوقائية ضد كوفيد 19التي ينفذها مكتب الصحة العامه والسكان بمحافظة مأرب وإشراف وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل منظمتي اليونسيف والصحه العالميه حتى يوم الخميس 6مايو(5373)شخصا.بنسبة 39%من إجمالي المستهدفين.

وأوضح تقرير غرفة عمليات مكتب الصحه مارب أنه تم تطعيم 2614كادرا صحيا و2759كبار السن و ذوي الأمراض المزمنه. وأشار التقرير أن الحمله والتي تنفذ في 12مديريه ينفذها 116عامل صحي موزعين على 25فريق.

واوضح المصدر أن الحملة تستهدف العاملين الصحيين وكبار السن من تجاوز أعمارهم 60عاما والاشخاص المصابين بأمراض مزمنه.

ويؤكد مكتب الصحة العامه والسكان استمرار حملة التحصين الوقائية ضد كوفيد 19 في المرافق الصحية في المديريات وتستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك اما عن الحالات المؤكده بفيروس كورونا فقد سجلت محافظة مأرب 104حاله مؤكده أصابتها بفيروس كورونا منذو بداية العام الجاري. ونهيب بجميع الفئات المستهدفة من للقاح كورونا والذي لم يتطعم بسرعة أخذ اللقاح