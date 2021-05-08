بعد تلقيها ضرب قاسية وهزائم في جبهات الكساة المليشيات تستهدف مأرب بصاروخ باليستي الرابع خلال 72 ساعة

السبت 08 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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استهدفت ميليشيا الحوثي، ليل الجمعة، مأرب بصاروخ باليستي هو الرابع خلال 72 ساعة، بحسب مصادر "العربية".

هذا وأعلن الجيش الوطني عن تقدم واضح لقوات الشرعية في جبهة الكسارة بمأرب كما أكد المتحدث باسمه العميد الركن عبده مجلي.

في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث عن تقدمه أيضاً في محافظة الجوف مشيرا إلى أن الإيراني حسن إيرلو الحاكم الفعلي لصنعاء ومندوب إيران لدى الحوثيين يقود شخصياً معركة الحوثيين في مأرب.

وتمكنت قوات الجيش الوطني،من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم التابعة لمديرية الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال المواجهات خسائر بشرية ومادية كبيرة وسط انهيارات في صفوفها.

وبالتزامن، تمكنت دفاعات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مأرب.

كنا شنّت مدفعية الجيش الوطني، الجمعة، قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في محازيم ماس شمال غرب محافظة مأرب .

وأكد مصدر عسكري أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا. ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني مقطع فيديو لجانب من المعارك الشرسة التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي غربي مأرب