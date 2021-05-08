السعودية تعلن موقفها من خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

السبت 08 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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‏ أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل ‏لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها‎.‏

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ‏ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‏

وجددت الخارجية السعودية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل ‏عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود ‏عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية‎.‎