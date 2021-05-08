التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة

السبت 08 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها لطائرة مفخخة من دون طيار ‏أطلقتها ‏ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).

‏ وأكد التحالف اتخاذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية