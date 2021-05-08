بعد تلقيها ضرب قاسية وهزائم في جبهات الكساة المليشيات تستهدف مأرب بصاروخ باليستي الرابع خلال 72 ساعة تصريحات نارية من الرئاسة اليمنية قد تقلب موزين المعركة في مأرب السعودية تعلن موقفها من خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس التحالف يعلن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة قطر تحسم موقفها من السلام مع إسرائيل في تصريحات نارية لحمد بن جاسم انفجار الوضع عسكرياً بين السودان وإثيوبيا والجيش السوداني يعلن عن تقدم في منطقة الفشقة ”هوامير النفط“ وخفايا أزمة المشتقات النفطية في صنعاء.. تسابق انقلابي علني على تجارة الوقود في السوق السوداء وكالة تكشف المستور وتؤكد وصول دفعة جديدة من مرتزقة«إيران» إلى قلب «صنعاء» إجماع فلكي على موعد عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية منها اليمن اندلاع حريق واسع النطاق بالقرب من محطة نووية بإيران.. ما هي الأسباب؟
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها لطائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).
وأكد التحالف اتخاذ الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية