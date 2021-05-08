قطر تحسم موقفها من السلام مع إسرائيل في تصريحات نارية لحمد بن جاسم

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أعلن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، أن "السلام يحتاج أنياب، داعيا إلى تحرك عربي تجاه التطورات الأخيرة في القدس.
وجاءت تصريحات حمد بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية".
أيها القادة! أنقذوا القدس فهي صلب القضية الفلسطينية العربية الإسلامية. الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم.
وأضاف بن جاسم في تغريدته: "الموضوع لا يحتاج إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس إلى تحرك جاد يوقف هذا الاستهتار الإسرائيلي المدعوم بصمتكم".
فالسلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!
واعتبر رئيس الوزراء القطري السابق أن "السلام ولا أقول الحرب يحتاج أيضاً لأنياب تبرز من وجوه لا تبتسم إلا بعد النصر أو تحقيق السلام!".
وشهد المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 13 فلسطينيا و3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
واندلعت المواجهات، عقب إفطار جماعي نظمه داخل المسجد الأقصى متضامنون مع أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المهددين بالطرد من منازلهم لصالح جمعيات استيطانية