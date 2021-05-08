إجماع فلكي على موعد عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية منها اليمن

السبت 08 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أجمعت كل التنبؤات الفلكية في كل الدول العربية والاسلامية على ان، شهر رمضان سيكون 30 يوما، وان الخميس 13 مايو/أيار، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو.

الفلكي اليمني عدنان الشوافي، قال إن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الخميس القادم الموافق 13 مايو، مشيرا الى إن موعد تحري الهلال يوم الشك في اليمن سيكون من بعد غروب شمس 29 من شهر رمضان 1442 هجري الموافق الثلاثاء 11 من مايو 2021.

وأضاف: ”في ذات اليوم تغرب الشمس على غرب اليمن قبل حدوث الاقتران المركزي (قبل ولادة هلال شوال فلكيا) ، كما يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس بحوالي 11 دقيقة، وحكم الرؤية للهلال من مطالع اليمن في ذات الليلة مستحيلة“، مؤكدان الاربعاء سيكون متمما لشهر رمضان.

ا تحاد المسلمين

الفلكي السعودي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، قال أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

وقال في حديث لـ"العربية.نت": "في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو/أيار، وأن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء".

وأوضح أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.

ولفت إلى أن أرقام الهلال الفلكية تشير لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأميركيتين، مما يعني أن يتحد أغلب المسلمين يوم الخميس عيداً للفطر.

رؤية مستحيلة

بدوره، أكد الفلكي د.خالد الزعاق أن رمضان عدته 30 يوماً، وسنصوم خلاله 4 أيام جمعة، مضيفاً أنه سيكون يوم الـ 13 من شهر مايو المقبل أول أيام عيد الفطر.

يشار إلى أن مركز الفلك الدولي، ذهب إلى أن رؤية الهلال في يوم 11 مايو ستكون "مستحيلة" في أغلب الدول الإسلامية بسبب غروب القمر قبل الشمس وعليه ستكمل رمضان 30 يوما، ويكون يوم العيد بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

جمعية "ابن الهيثم" للعلوم والفلك، قالت إن غرة شهر شوال 1442 ستكون فلكيا يوم الخميس 13 ماي 2021 وشهر رمضان سيكون 30 يوم في كل الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية وفقا للحسابات الفلكية .

وجاء في بيان للجمعية “بحسب الحسابات الفلكية فان الاقتران المركزي “المحاق” الاقتران بين الشمس والقمر يحدث هذا الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق لـ11 ماي 2021 على الساعة السابعة مساءً (19:00) بالتوقيت العالمي (الجزائر +1سا)”

ويضيف البيان “وهو اليوم المخصص لتحري هلال شوال في بلادنا وجل الدول العربية والإسلامية التي بدأت الصيام الثلاثاء 13 أفريل المنصرم”.

كما يؤكد رئيس الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة زروال زين الدين انه بعد غروب شمس هذا اليوم أي يوم الثلاثاء لن يُرى الهلال في الجزائر أو أي من الدول العربيةِ والإسلاميةِ، سواءٌ كانَ ذلك بالعين المجردة أو حتّى باستخدام التلسكوبات وأحدثِ وسائل الرصد العلميةِ والحديثةِ؛ وذلك بسبب حدوثِ الاقتران بعد غروب الشمس.

وتابع وهو “الأمرُ الذي يعني عدم وجود الهلال حتى يَتِمَّ تحرِّي رؤيتِه مساءَ يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 هـ الموافق لـ 11 / 05 / 2021، وبذلك سيكونُ اليوم التالي الأربعاء 12 / 05 / 2021 هو المتممَ لعِدَّةِ شهرِ رمضانَ ثلاثينَ يوماً وجميع الدول العربية التي بدأتْ شهرَ رمضان يومَ الثلاثاء 13 / 4 / 2021، وأما بالنسبة لدول المغربِ وسلطنةِ عُمان التي بدأتْ شهرَ رمضانَ يومَ الأربعاء 14 / 4 / 2021م، فإنّ يومَ التاسع والعشرين منه سيوافق يومَ الأربعاء 12ماي 2021 م”.