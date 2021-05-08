اندلاع حريق واسع النطاق بالقرب من محطة نووية بإيران.. ما هي الأسباب؟

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اندلع حريق واسع النطاق، الجمعة، عند مدخل مدينة بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع عند مدخل مدينة بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.
وأضافت:"لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".
وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الايراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".