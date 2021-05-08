اندلاع حريق واسع النطاق بالقرب من محطة نووية بإيران.. ما هي الأسباب؟

السبت 08 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 236

اندلع ‏حريق واسع النطاق، الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

وأضافت:"لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الايراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن".