مسؤول بالخارجية السعودية يكشف حقيقة إجراء بلاده محادثات مع إيران

السبت 08 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم (الجمعة)، إجراء مباحثات مع إيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية: «نأمل في نجاح المحادثات لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة».

وشدد على أن السعودية تريد أن ترى «أفعالا يمكن التحقق منها».