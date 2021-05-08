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السعودية تقرر توطين آلاف الوظائف في هذه المنشآت.. كم عدد فرص العمل التي يستهدفها القرار؟

السبت 08 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قرارها توطين الوظائف في منشآت التعليم العام الأهلي بالمملكة.

 

وبحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ" المحلية، الجمعة، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية من منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات في المرحلة الأولى.

 

ويجري تطبيق القرار حالياً على عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل وبنسب محددة على ثلاث سنوات.

 
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