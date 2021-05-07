المدعو حسن إيرلو يقود شخصيا معركة الحوثيين في مأرب

الجمعة 07 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي في تصريحات بثتها العربية، الجمعة، أن الإيراني حسن إيرلو الحاكم الفعلي لصنعاء ومندوب إيران لدى الحوثيين، يقود شخصياً معركة الحوثيين في مأرب.

وأعلن الجيش عن تقدم واضح لقوات الشرعية في جبهة الكسارة بمأرب،وتقدمه أيضاً في محافظة الجوف.

كما قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، عبده مجلي، في تصريح سابق، إن سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو يدير قتال الميليشيات في المدينة.

وفي مارس الماضي، أكد وزير الدفاع محمد علي المقدشي أن ميليشيا الحوثي بقيادة سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو كانوا يعدون لإسقاط مأرب بكل إمكانياتهم وقواتهم التي نهبوها من ممتلكات الدولة اليمنية.

كما أكد بأن مأرب أصبحت اليوم حائط الصد الأول في وجه طهران، التي تسعى لإقحام الملف اليمني كورقة ضمن مباحثاته النووية مع الغرب.

يشار إلى أن إيرلو يعرف من قبل العديد من اليمنيين بأنه ظل الحرس الثوري في البلاد، ومنفذ خططه وتعليماته، وتدور حوله العديد من الشبهات.

وظهر للمرة الأولى علناً في صنعاء خلال تسليم أوراق اعتماده لما يسمى وزير الخارجية في حكومة الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، هشام شرف.

ولم يعمل حسن إيرلو في السلك الدبلوماسي قط، بل هو مدرب مختص على الأسلحة المضادة للطيران، قام سابقاً بتدريب ميليشيات حزب الله اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش العميد عبده مجلي اعتبر في تصريحات سابقة أن المهمة الفعلية التي باشرها من وصفه بـ "عضو الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، هي الإشراف المباشر على بناء ميليشيات تدين بالولاء وتنقاد للحرس الإيراني، وتعبث بهوية اليمن لإبعاده عن محيطه العربي".