وزير الصحة الدكتور ”قاسم بحيبح“ يطلع على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الصحية في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت

الجمعة 07 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 192

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الخميس 6 مايو/أيار، سير الأعمال في مشاريع البنية التحتية الجارية بالقطاع الصحي في الوادي و الصحراء و الجاري، الجاري تنفيذها بتمويل السلطة المحلية من حصة المحافظة من عائدات النفط.

وزار الوزير بحيبح مشاريع الطابق الثاني لمركز جراحة الكلى، والمسالك البولية و مستودعات الصحة العامة، والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة، والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، والمركز الوطني للأورام، والمستشفى الأكاديمي و قسم ترقيد النساء بهيئة مستشفى سيئون التي تم تنفيذها بتمويل من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء من حصة المحافظة من عائدات النفط.

وأشاد وزير الصحة العامة والسكان، خلال زيارته التفقدية بجهود السلطة المحلية في الوادي و الصحراء في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال اعتماد مشاريع مستشفيات و مراكز طبية تخصصية، ما من شأنه مساندة جهود وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

واشار إلى أن مشروع المستشفى الأكاديمي الجاري تنفيذه حالياً يمثل صرحاً طبياً كبيراً وسيعمل على تقديم خدمة صحية متميزة لمديريات الوادي وحتى المحافظات المجاورة.

وقال الوزير بحيبح إن القطاع الصحي في وادي حضرموت أصبح يقدم خدماته الصحية لجميع مواطني الجمهورية وليس لمديريات الوادي والصحراء فحسب؛ نظراً للدور الذي اضطلعت به سيئون منذ بداية الحرب، وكذا حالة الأمن والاستقرار التي جعلت من المدينة وجهة لكثير من النازحين.

واكد أن وزارة الصحة ستعمل على رفد القطاع الصحي في الوادي والصحراء بحضرموت بالأجهزة الطبية وتأهيل الكادر الصحي؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري إيلاء السلطة المحلية بالوادي و الصحراء القطاع الصحي كل الاهتمام المتواصل، وهو ما يظهر من خلال اعتماد 21 مشروعاً صحياً من حصة المحافظة من عائدات النفط بتكلفة إجمالية تصل إلى ثمانية ملايين دولار، و كذا دعم جهود مكتب الصحة العامة والسكان خلال أزمة فيروس كورونا بأكثر من مليار ريال.

بدوره اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي و الصحراء الدكتور هاني العمودي، وزير الصحة العامة والسكان ووكيل المحافظة، على جهود المكتب في رفع مستوى عمل مرافق القطاع الصحي، وأبرز الخطط المستقبلية و الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الحالية.

رافق وزير الصحة في زيارته رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور انيس عيديد، ونائب مدير مكتب الصحة لشؤون المديريات الصحراوية خالد العامري.