في تحدٍ سافر لقيم وتقاليد الشعب اليمني.. الحاكم الفارسي لصنعاء ”حسن إيرلو“ يثير غضب اليمنيين وينتهك حرمة النساء في العاصمة صنعاء والحكومة تندد (صور)

الجمعة 07 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سادت حالة غضب واسعة في الأوساط اليمنية، إزاء زيارة قام بها الضابط في الحرس الايراني، حسن إيرلو، الذي عينته السلطات الإيرانية العام الماضي سفيرا لدى جماعة الحوثيين المتمردة، إلى قسم خاص بالنساء في مستشفى بالعاصمة صنعاء، في تحدٍ سافر لقيم وعادات وتقاليد الشعب اليمني.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا للضابط في الحرس الثوري الايراني، والحاكم الفعلي لصنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، حسن ايرلو، وهو يتجول وسط قسم مرضى نساء في أحد مشافي العاصمة صنعاء، حيث لاقت هذه الزيارة استياء وغضب واسعين في أوساط اليمنيين اللذين اعتبروها ”مهينة“.

واشاروا الى انها المرة الاولى التي يقوم فيها "سفير“ بزيارة مستشفى، مشيرين الى ان مثل هذه الزيارات توضح ان الضابط الايراني حسن ايرلو هو الحاكم الحقيقي لصنعاء وان الحوثي وسلطاته مجرد ”ديكور“، مؤكدين إنه ”داس بحذائه على دعاوى الحوثي عن السيادة والاستقلال“.

بدورها، استنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، زيارة ”إيرلو“، إلى قسم خاص بالنساء في مستشفى بالعاصمة صنعاء، واصفة دخوله للقسم بـ“الاقتحام“، بحسب ما ذكر وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، في تغريدات على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“.

وقال الارياني: ”في تحدٍ سافر لقيم وعادات وتقاليد الشعب اليمني.. الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن ايرلو والمصنف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، يقتحم قسم النساء في المستشفى الجمهوري بالعاصمة المختطفة صنعاء في ظل احتفاء ورعاية من ميليشيا الحوثي الإرهابية“.

وأضاف الوزير: ”حتى أقسام النساء في المستشفيات الواقعة في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تسلم من تدخلات ووصاية الحاكم العسكري الإيراني المدعو حسن ايرلو، الذي اقتحم أحد هذه الاقسام متعمدا إهانة كل اليمنيين“.

وتابع الإرياني: ”الشعب اليمني بمختلف مكوناته وانتماءاته السياسية والاجتماعية في المناطق المحررة ومناطق الخضوع مطالب بإدراك حقيقة المعركة الدائرة، والالتفاف حول الحكومة الشرعية والجيش الوطني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وأداته الحوثية، والحفاظ على هوية وعزة وكرامة كل اليمنيين“.

ويمارس ”إيرلو“ في صنعاء أعمالاً تنتهك السيادة والأعراف الدبلوماسية، ويستقبل الوزراء في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً والمحافظين كحاكم عسكري للبلاد، ويتصرف كحاكم فعلي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية"، وفقا لتعبير وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني.