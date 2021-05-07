الأوقاف اليمنية تضع شرطا اساسيا لمنح تأشيرتي الحج والعمرة هذا الموسم

الجمعة 07 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 576

اشترطت وزارة الأوقاف اليمنية ،يوم الخميس، حصول الراغبين في الحج او العمرة هذا الموسم على شهادة لقاح كورنا ..داعية المواطنين إلى المسارعة لأخذ اللقاح.

وقال وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة، طارق غالب القرشي، في منشور له على حسابه في الفيسبوك. :نهيب بجميع الأخوة المواطنين في مختلف محافظات ومديريات وقرى اليمن إلى المبادرة لأخد لقاح كوفيد 19 وتحصين أنفسهم من هذا الوباء الفتاك، سيما أولئك الذين يرغبون بأداء الحج والعمرة مستقبلاً كون تأشيرتي الحج والعمرة لن تمنحان إلا لمن أخذ اللقاح وفقط بحسب تأكيد السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف القرشي: "كما أن أغلب دول العالم ربطت السماح بالسفر إليها بأخذ جرعات اللقاح مسبقاً".

وفي 20 من أبريل الماضي، دشنت وزارة الصحة المرحلة الأولى من حملة التحصين ضد كورونا في 13 محافظة، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

والاربعاء أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في موجزها اليومي أنه تم تسجيل 10 حالات في لحج و 8 حالات في شبوة و 5 في العاصمة عدن وحالة واحدة في حضرموت.

كما أشارت اللجنة العليا إلى أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة بالإضافة إلى 18 حالة شفاء في عدد من المحافظات.

ونوهت إلى أنه ارتفعت إجمالي الحالات المؤكدة (6414) منها (1260) وفاة و(2966) تعافي، فيما تم إجراء (1087) فحص للفيروس خلال الساعات الماضية.