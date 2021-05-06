أمير قطر يطيح بوزير المالية لهذه الأسباب

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - وكالات

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ورد في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم الخميس، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعفى وزير المالية من منصبه.

وجاء في الأمر الأميري: "إعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

وفي وقت سابق أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".