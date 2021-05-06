أقبح صور النهب الحوثي للمساعدات وسيناتور أميركي يفضحهم

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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هاجم السيناتور الأميركي الجمهوري جيم ريش والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية ،استيلاء الميلشيات الحوثية على المساعدات الإنسانية الأممية والمخصصة لأطفال المدارس. واتهم الحوثيين بتجويع وازدراء مصالح السكان الذين يعيشون تحت سيطرتهم.

وقال في تغريدة له "إن قرار الحوثيين بالاستيلاء على المساعدة المخصصة لأطفال المدارس في اليمن أمر مروع، وأضاف أنه يعكس ازدراء وتجاهل للرفاهية والتقدم الشخصي للآلاف الذين يعيشون تحت سيطرتهم الفعلية.

وتابع: "يجب تفريغ هذه المساعدات وتوزيعها على الفور".

وطالب برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق الميلشيات الحوثية في اليمن بالتوقف عن تحويل مسار المساعدات الغذائية التي يحتاجها السكان بشكل ملح في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأفاد مسح قامت به الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأن سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على حصص مخصصة لهم من المساعدات.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن هناك شاحنات تنقل حمولات غذائية بشكل غير مشروع من مناطق توزيعها، وأن حصص الغذاء تُباع علنا في الأسواق أو تُمنح لأشخاص غير مخولين بالحصول عليها.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن اختلاس المساعدات الغذائية كُشف عبر دراسة أجريت في الشهور القليلة الماضية بعد ورود تقارير عديدة عن عرض مواد غذائية للبيع في أسواق صنعاء.

وكشفت التحقيقات عن ضلوع منظمة محلية أنيط بها توزيع المواد الغذائية في عملية السرقة، بحسب الوكالة الأممية. وترتبط المنظمة المحلية بوزارة التربية والتعليم التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن "هذا السلوك يصل إلى حد سرقة الغذاء من أفواه الجياع".

وأضاف "في وقت يموت الأطفال في اليمن لأن ليس لديهم ما يكفي من الطعام بسبب هذه الجرائم وتابع هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف فورا".