نهائي انجليزي خالص يقام في تركيا لتحديد بطل دوري أبطال أوروبا

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يلتقي مانشستر سيتي مع مواطنه تشيلسي في نهائي انجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2020/21، نهاية شهر مايو الجاري.
وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة على حساب باريس سان جيرمان.
وكان مانشستر سيتي قد فاز على باريس في مباراة الذهاب في حديقة الأمراء بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في ملعب الاتحاد بهدفين دون رد.
أما تشيلسي فقد تأهل على حساب ريال مدريد، حيث تعادل معه بهدف لمثله في الذهاب في ألفريدو دي ستيفانو، وفاز بهدفين بلا مقابل في ملعب ستامفورد بريدج.
تقام المباراة النهائية يوم السبت 29 من شهر مايو الجاري، على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بتركيا.