شاهد بالصور.. الحاكم الفعلي للعاصمة صنعاء وصاحب القرار الأول «الحوثي مجرد ديكور»

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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يتصرف سفير طهران لدى الحوثيين في صنعاء، حسن ايرلو، كحاكم فعلي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية"، وفقا لتعبير وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني.

معمر الإرياني،قال إن "تحركات الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو تؤكد انه الحكام الفعلي والمسيطر على صنعاء.

جاء ذلك في تعليقه على صور تظهر "سفير إيران" لدى الحوثيين، حسن إيرلو، وهو يتفقد مشاريع ترميم وصيانة (بحسب اعلام الحوثيين) لمبانٍ ومؤسسات خدمية وسط العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن تحركات حسن إيرلو، والتي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، تؤكد أنه بات المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، بحسب تعبيره.

وأضاف: "هذه التحركات تؤكد أن قيادات ميليشيا الحوثي مجرد ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا".

وأكد وزير الإعلام أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العالم حقيقة الأحداث منذ الانقلاب، ومحاولات النظام الإيراني فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعه التوسعي في كامل المنطقة، وتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي "مجرد أداة" لتنفيذ هذا المشروع.

كما ظهر القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو مؤخراً محاطاً بمجموعة مسلحة داخل أروقة المستشفى الجمهوري التعليمي وسط صنعاء، في غياب تام لمسؤولي المستشفى ووزارة الصحة في حكومة الانقلابيين بصنعاء.

ويمارس إيرلو في صنعاء أعمالاً تنتهك السيادة والأعراف الدبلوماسية، ويستقبل الوزراء في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً والمحافظين كحاكم عسكري للبلاد.