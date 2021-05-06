الموت يفجع الأسرة الحاكمة بعد إعلان الديوان الملكي السعودي عن حالة وفاة جديدة داخل القصر

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توفيت، اليوم الخميس، والدة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن الديوان الملكي السعودي أعلن ذلك اليوم، في بيان رسمي.
وقال الديوان الملكي، في بيان له، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته