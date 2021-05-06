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عروس تغادر مراسم الزواج بسبب إختبار في جدول الضرب

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 رفضت فتاة هندية الزواج من عريسها في يوم العرس بعد فشله في اجتياز اختبار أجرته له في الرياضيات، لتغادر العروس قاعة الزفاف.

تعود أحداث القصة الى يوم الأربعاء في 5 مايو، خلال حفل زواج في ولاية أوتار براديش الهندية، عندما قررت العروس إجراء اختبار صغير لزوج المستقبل.

وقررت العروس اختبار العريس بجدول الضرب 2، الى أن زوج المستقبل فشل في الاختبار، لتقرر العروس رفض الزواج ومغادرة الحفل.

وقالت العروس إنها لا تستطيع الزواج بشخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، بينما عجز الأصدقاء وأفراد العائلة عن إقناع العروس بالعدول عن رأيها. وأعربت ابنة عم العروس عن دهشتها عندما عرفت أن العريس غير متعلم.

وقالت: "عائلة العريس أخفت عنا مسألة تعليمه، ربما لم يذهب إلى المدرسة من الأساس. لقد خدعتنا عائلة العريس. لكن أختي الشجاعة انسحبت دون خوف من المحظورات الاجتماعية

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