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كورونا يواصل فتكة بالهند والوفيات تحطم أرقاماً قياسية بيوم واحد بعد تخطيها 20مليون إصابة

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 يواصل وباء «كورونا» فتكه بالهند، التي سجلت حصيلة وفيات قياسية جديدة بلغت 2780 وفاة أمس، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليوناً، لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382 ألف حالة أمس.

في سياق منفصل، تقترب السعودية من تقديم 10 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد»، منذ بدء حملة التطعيم الأكبر في تاريخ البلاد، مع عودة مرتقبة لفتح المنافذ الجوية والبرية التي تتيح للمواطنين السفر بعمومهم شرط تلقي جرعتي اللقاح أو جرعة واحدة تجاوز أخذها الأسبوعين

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