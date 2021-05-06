وفد تركي في مصر للمشاورات وهذه أبرز التطورات

الخميس 06 مايو 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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انطلقت في القاهرة أمس مباحثات مصرية - تركية «بهدف إعادة العلاقات بين البلدين»، وسط أجواء من الترقب.

وقالت الخارجية المصرية إن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا تجري برئاسة نائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال.

وأضافت الخارجية المصرية أن هذه المشاورات تعقد على مدى يومين، وتركز على «الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي».

وقال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن «من الواضح أن تتناول المناقشات بين الجانبين ملفات ليبيا، وشرق المتوسط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الملفات الثلاثة لها أهمية استراتيجية واحدة بالنسبة لمصر، وليس هناك مجال لأي حلول وسط فيها». وتابع العرابي أن الاجتماعات بين الجانبين في مرحلة الاستكشاف